MasterChef Celebrity: primer eliminado y una renuncia en vivo

Este domingo y con más de 17 puntos de rating se realizó la primera gala de eliminación de “MasterChef Celebrity” (Telefé) en donde un famoso debió dejar su lugar por no satisfacer al estricto jurado formado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

En la entrada de los participantes al estudio, Federico Bal sorprendió al pedir la palabra y ante la mirada de todos sus compañeros comentó la complicada rehabilitación de su madre luego de estar internada varios días por Covid 19 y expuso su decisión de renunciar.

"Hoy me toca volver a dejar este delantal que tantas alegrías me dio…En ese momento, el cuadro de mi mamá se estaba complicando y decidimos junto a la producción de Masterchef que lo mejor sería dar un paso al costado, para poder ocuparme de ser el host digital, para lo que fui contratado", manifestó el actor ante el aplauso de todos los presentes.

Finalmente dijo: "La reemplacé a mamá, le cuidaba este delantal, pero su cuadro va a demorar un poco más. Realmente no estoy mentalmente preparado para seguir cocinando, así que en común acuerdo con la producción y esta familia que es Masterchef vimos que lo mejor sería que hoy deje mi delantal. Se lo cuidé hasta donde pude".

¡Se van para arriba! uD83DuDD1D @SolPerez y @alexcaniggia lograron los dos mejores platos de la noche y se van para el balcón uD83DuDE80 #MasterchefArgentina pic.twitter.com/mxq1dYNX1e — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) March 1, 2021

Luego del emotivo momento y con la misión de hacer el pastel de papa más exquisito e innovador, la gala del domingo comenzó con nervios y apuros entre Sol Pérez, Andrea Rincón, Mariano Dalla Libera, Hernán "el Loco" Montenegro, Cae, Fernando Carlos, Alex Caniggia y Daniel Aráoz.

A la mitad del tiempo, sonó la bocina y los jurados sumaron tres croquetas que debían realizar los participantes sin dejar de prestar la atención al plato principal.

Finalmente y con el tiempo cumplido, Sol Pérez y Alex Caniggia fueron los mejores de la noche y los que no rindieron al cien por ciento pero que siguen en el certamen fueron Andrea Rincón, Daniel Aráoz y Cae. Los tres peores platos fueron los de Mariano Dalla Libera, Hernán "el Loco" Montenegro y Fernando Carlos dado que, siendo el futbolista el primer eliminado del ciclo.

"Me voy contento, me divertí. Así es esto, se gana y se pierde. Soy un bendecido de estar acá y compartir con este grupo de excelentes personas que nos fuimos conociendo día a día. Voy a seguir cocinando en casa, esto no me baja la autoestima en absoluto. Estoy feliz de estar acá, por la familia que tengo, después del año que pasamos. A ponerle garra. No soy un Masterchef, soy un aprendiz de cocinero", manifestó Mariano "El loco" Dalla Libera antes de abandonar el ciclo.