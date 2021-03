Pampita confirmó que no mostrará a su hija por las malas energías

En su quinto mes de embarazo y luego de haberse contagiado de Covid 19, Carolina Ardohain está pasando un gran momento personal junto a su marido Roberto García Moritán y los hijos de ambos.

La llegada de un nuevo hijo a la familia alegró a todos, especialmente a sus hermanos, que esperan la llegada de una beba con mucha ansiedad.

Entrevistada por “Esto no es Hollywood” la conductora reveló que ya tienen el nombre de la nena pero que recién lo contarán el día del nacimiento.

Luego agregó que para elegir cómo la llamarán esperaron algunas señales especiales que finalmente llegaron. En sintonía con ese camino espiritual la modelo está dudando mostrar a la pequeña cuando nazca.

"No sé si la voy a mostrar, al principio dicen (que no es conveniente) por las energías, pero no sé si me voy a contener; hay mucha gente que está feliz, tal vez muestro un pedacito... Una tiene eso de mamá babosa”.