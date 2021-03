Carmen Barbieri volvió a la televisión para sumarse a MasterChef Celebrity

Finalmente y luego de luchar varias semanas por salir adelante de un cuadro complejo de salud, Carmen Barbieri se recuperó casi el cien por ciento y volvió a la televisión.

La capocómica sufrió las consecuencias del Covid 19 lo que le provocó terminar en coma en terapia intensiva.

Luego de varias semanas de haber recibido el alta y casi recuperada, la madre de Fede Bal se comunicó con Florencia Peña en su programa de Telefé y valoró la vida y estar sano.

[#FlorDeEquipo] ¿Cómo se prepara Carmen para entrar a las cocinas más famosas del país? uD83EuDD70 pic.twitter.com/nbo30aIK7T — telefe (@telefe) March 23, 2021

"Me acuerdo cuando estaba tan mal que decía ‘tengo que salir de estar por Fede, para no darle otro disgusto, para que él siga adelante, pobre hijo’. Estoy con varios médicos. Sigo disfónica. No podía hablar porque tuve un tubo del respirador artificial que me lo arranqué dos veces, me lastimé las cuerdas vocales y se están reponiendo", comenzó diciendo Carmen.

"Todo lo que viví y lo último me demostró que la vida es valiosa, que no es normal sentirse bien. Uno se siente bien y se levanta a la mañana, trabaja, pero cuando uno empieza a sentirse mal y a enfermarse, valorás lo que es sentirse bien. Levantarse a la mañana, respirar y que no te duela nada...”, dijo Carmen.

"No sabía si iba a salir, pero la fuerza de leona la puse. La fuerza siempre estaba, pero no sabía si iba a salir. No me imaginé que este virus casi me iba a matar”, concluyó.