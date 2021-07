Salvados de milagro: Rocío Quiróz y su familia tuvieron un accidente en la Ruta 2

Este miércoles una noticia preocupó a los fanáticos de Rocío Quiroz luego de que la cantante, junto a su marido y su pequeña hija fueron los protagonistas de un grave accidente de tránsito en la Ruta 2.

Fue en “Intrusos” (América) cuando Marcela Baños anunció la primicia sin saber muy bien en qué estado estaba la cantante. Ella junto a su pequeña hija fueron trasladadas al Hospital Dr. Alejandro Korn, de Melchor Romero, provincia de Buenos Aires y su marido a Chascomús.

Al parecer un auto apareció de golpe en un cruce peligroso e impactó con el vehículo de la cantante en el que venían su esposo Eduardo Etchepare y su hija Mía.

Pablo Serantoni, representante de la artista dijo en Teleshow: “Tuvieron un accidente en la Ruta 2. Se les cruzó un auto en las intersecciones, de forma imprevista. No llegaron a frenar ni nada…Ella estuvo en observación con la bebé en el Hospital Alejandro Korn. Las dos están bien. Su pareja está en Chascomús. Creo que con una fisura en la muñeca, pero no sé bien porque no está con ella”.

Ya fuera de peligro y luego de unas horas Rocío y su familia fueron dados de alta. A través de sus redes sociales, la artista agradeció a todos por la preocupación.