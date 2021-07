´Siempre estoy caliente´: Jimena Barón no descartó enamorarse de una mujer

Deslumbrando cada noche en la pantalla del Trece, Jimena Barón decidió formar parte del programa de Marcelo Tinelli y en su rol de jurado de “ShowMatch: La Academia”, sorprende con sus declaraciones en una época de soltería.

Luego de varios meses alejada de los medios, La Cobra volvió con todo y más sensual que nunca muestra osados looks para no pasar desapercibida en la pista de baile y talento.

Sin novio ni relación a la vista, la cantante se refirió a la posibilidad de encontrar al amor de su vida y en un intercambio con sus fanáticos en las historias de Instagram, Barón se refirió a una relación con una mujer y manifestó: “Si me gustara, claro que sí. Por ahora, no me pasó".

Para cerrar, la sensual mujer habló de su actual frecuencia sexual frente a la consulta: "¿Actividad sexual? Teniendo un hijo y trabajando todo el día... ¿Siempre estás tan hot como insinuás?". Fiel a su estilo y junto a una foto de una playa paradisíaca exclamó: "No la que quisiera (la actividad sexual)... Que sería estar ahí haciendo maratón con birra fría y amor. Y la verdad es que sí, siempre estoy caliente".