Se reaviva el Wandagate: Mauro Icardi dejó de seguir a Wanda en las redes

Luego de algunos meses de tranquilidad y supuesto amor, Wanda Nara y Mauro Icardi son noticia por su complicada relación.

Durante el fin de semana, Mauro Icardi sorprendió a sus fanáticos cuando advirtieron que dejó de seguir a la rubia en su cuenta de Instagram.

El jugador del Paris Saint-Germain luego de realizar la acción fue por más y decidió cerrar su cuenta en la popular plataforma social.

Llamativamente, Icardi cambió su foto de perfil en donde aparecía solo, sin la rubia a su lado como era habitual. Ahora el mediático estaba junto a Isabella y Francesca.

Al mismo tiempo, Wanda posteó una llamativa imagen también junto a una de sus hijas. En primer plano, la mano sin el anillo de casada lo dice todo.

Como si esto no fuera poco, antes de los llamativos posteos de la pareja, el periodista Ángel de Brito comentó a sus seguidores algo que no pasó desapercibido:“¿Wanda Nara y Mauro Icardi están separados?”, le preguntó un usuario y el ex conductor de Los Ángeles de la Mañana respondió: “Ayer me escribió alguien desde la cuenta de Icardi”, reveló el periodista. “¿Qué significa que te escribieron desde el Instagram de Icardi?”, quiso saber otro fanático. “Alguien me mandó un mensaje con un reclamo. Dudo que sea Icardi”, escribió De Brito, dejando a la vista que se viene un nuevo escándalo de la mediática pareja.