Con antifaz de cuero, Wanda Nara conquistó a sus fanáticos

En medio del escándalo por la separación de Wanda Nara y Muaro Icardi y el acercamiento dela rubia con L-Gante recién separado de Tamara Báez, ahora se sumó un nuevo capítulo a la hermana de Zaira Nara.

Al parecer, ahora la empresaria debió salir a realizar una aclaración en sus redes sociales por una acusación de estafa de una emprendedora que aparentemente perdió dinero en manos de Nara.

Todo comenzó cuando una mujer llamada Johanna Kevorkian habló con Juan Etchegoyen periodista de Mitre Live, y le relató que envió a Wanda productos de canje, que ella se mostró usándolos en las redes pero que jamás la etiquetó: "Arreglé un canje con su entorno, le dimos los productos y nunca nos etiquetó ni subió nada”, dijo la mujer que decidió acudir a la ex de Icardi en la presentación del negocio de su hija.

Enterada de la acusación, Wanda usó sus historias de Instagram y expresó: “Estas avivadas me tiene un poco cansada. Yo cuando hago acciones de publicidad siempre firmamos un contrato. Y el pago se realiza en blanco y con factura. Cuando no existe esto y deciden mandarme cosas, yo no tengo nada que ver con la publicidad de un producto que no está pautado, ni tengo idea a quién y dónde dicen entregarme cosas”.

Más relajada y con el problema resuelto, Wanda participó una noche más del reality de Telefé, "Quién es la Máscara?", en donde lució un vestido negro, con terribles botas con brillos y un antifaz negro al mejor estilo sadomasoquista.

Bomba sensual!