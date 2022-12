Wanda Nara llegó a Argentina y posó muy sensual en sus redes sociales

Sorpresivamente Wanda Nara arribó al país luego de pasar unos días con Mauro Icardi en Maldivas.

La rubia confirmó, a través de sus redes sociales, que llegó a Argentina para cumplir con algunas campañas publicitarias y algunos compromisos comerciales pendientes.

En las soñadas islas, la empresaria se mostró sensual y osada al usar su línea de trajes de baño que tiene desde microbikinis hasta mallas enteras, como una color rosa chicle con la que sorprendió en un atardecer comiendo un helado.

Ahora y, para sorpresa de muchos, Wanda dijo que no se reconcilió con el padre de sus hijas aunque lo intentó. Un usuario fue directo al grano y consultó: "Por qué no decís que te reconciliaste?", a lo que la rubia contestó: "Porquue estaría mintiendo, intenté pero creo que una relación de tantos años merecía otra oportunidad... pero no resultó", cerró la mediática dejando en claro su situación.