En tanga, Laurita Fernández “chapoteó” en la pileta

Soltera y sin apuros, Laurita Fernández disfruta del verano dividiendo su trabajo entre la televisión, las campañas publicitarias y la radio.

Vigente y siempre marcando tendencia, la rubia sabe cortar con lo impuesto y, cada vez que puede, deja su postura de feme fatale de lado y se divierte a lo grande.

Esta semana, en un día de extremo calor, la rubia no dudó en disfrutar de la pileta y compartió el momento en sus redes sociales.

Boca abajo sobre una colchoneta inflable, la ex de Nico Cabré pataleó al ritmo de “Tú no me conoces” de Danny Ocean y Tini.

Lo que más llamó la atención del fresco momento fue el colaless que la mediática dejó a la vista al lugar una pequeña tanga que casi no la cubría.