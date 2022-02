Seducida y estafada: con ropa sensual Brenda Asnicar contó su experiencia

La bella cantante Brenda Asnicar, sufrió en los últimos días un robo y una estafa por parte de personas cercanas a la ex “Patito Feo”.

A través de sus redes sociales, la ex novia de Duki quien ya formó nuevamente pareja, no se quedó callada y contó la experiencia que la tuvo como víctima.

"La gente que te quiere bien no te humilla, no habla mal de vos a tus espaldas y busca lo mejor para vos. Con esos ya no voy a contar porque es como tirarle margaritas a los chanchos. Sólo gente real, please", comenzó dicienco la cantante de “Bandida”.

Luego agregó: "Siempre intuyo, a la larga o a la corta. Aunque las decepciones duelan, me doy cuenta de quién es quién…Le abrí las puertas de mi casa a gente que me robó y a gente que quiso saber de mi vida para después comentar sobre mis dolores", detalló la actriz.

"Personajes que con la excusa de estar cerca se creen con derecho de opinar de mi vida privada con personas que no me conocen. Fuck a todos esos porque cada día soy más fuerte, les doy la espalda", cerró firme pero no menos sensual.

Usando un corpiño en rosa pastel, un jeans cintura alta que combinó a la perfección con un sombrero con cintas y mostacillas, Brenda enloqueció a sus fanáticos que la apoyaron en este complicado momento.