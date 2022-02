Cinthia Fernández sincera: “No tengo chongo que me regale”

Luego del llorar al aire cuando Ángel de Brito confirmó que dejaba El Trece, Cinthia Fernández se enteró que el canal tenía previsto para ella un lugar en el nuevo ciclo de Fabián Doman.

En su regreso a la televisión, el ex periodista de América conduce “Momento D” y allí la mediática le “pone pimienta” a sus comentarios y análisis.

En las últimas horas y para sorpresa de sus seguidores, la ex de Martín Baclini sorprendió con una tremenda producción fotográfica en sus redes sociales.

Además de unas imágenes que la mostraron más sensual y elegante que nunca luciendo un body de encaje transparente, la mediática realizó una declaración impensada respecto de su vida personal.

“NO TENGO CHONGO QUE ME REGALE PERO SI TENGO EL REGALO QUE LE TIENEN QUE PEDIR A SUS CHONGOS QUE LES REGALEN. Llego MI NUEVA COLEECION para San Valentín de mi cápsula de maquillaje by @approfessionaloficial . El regalo ideal para Uds. les muestro producto en mis historias, y les dejo los links de compra, para que los Robertos se pongan con todo 🤑 Chicas uds pidan y si no les piden el divorcio 🤣🤣🤣. Y para las solteras auto regalo🙋🏻‍♀️”, expresó divertida y más sensual que nunca.