Con lencería de encaje roja, Tamara Baéz incendió Instagram

Hace algunos días L-Gante y Tamara Báez se sentaron en el living del ciclo que Moria Casán tiene en la pantalla del Nueve.

Sin nada que ocultar, los jóvenes hablaron de su relación, la hija que tienen en común y cómo se conocieron.

Quien tomó la palabra fue Tamara que no dudó en reconocer que el cantante la divertía: "Me enamoró que siempre me hacía reír", comenzó diciendo la rubia y el cumbiero agregó: "Nos conocimos en la secundaria, él era amigo de mi amigo y le dije que me haga la onda y bueno, nos empezamos a ver y hasta ahora la veo todos los días".

Luego de algunas crisis de pareja, los mediáticos se muestran mejor que nunca y Tamara sigue sorprendiendo en las redes a sus fanáticos.

Este viernes y comenzando el fin de semana, la rubia no dudó en posar con un conjunto de lencería de encaje rojo y comentar: “Muy temprano para una foto así, no”.

A través de sus historias de Instagram, Báez volvió a reconocer sus ganas de algunos retoques estéticos y, en esta oportunidad, la joven madre lanzó la idea de engrosas sus labios usando un divertido filtro.