Chano usó sus redes y opinó sobre la cocaína adulterada

Luego de los fallecidos e internados por consumir droga adulterada en Buenos Aires, Chano Moreno Charpentier no quiso quedar fuera del debate y lanzó su opinión en sus redes sociales basado en su propia experiencia.

A través de Twitter, el cantante dio aliento a los consumidores internados y expresó su rabia y bronca por la venta de droga envenenada.

En medio de las pujas de funcionarios como Sergio Berni y Aníbal Fernández, el ex líder de “Tan Biónica” comenzó diciendo: “Hacerte la vida un poco mejor… Lo pensás, lo creás y lo deshaces cuando quieras”, expresó y luego de algunos minutos sumó: “Con el respeto que merecen, mejoren”.

Hace años y en medio de escándalos y accidentes por su descontrolada vida, el músico manifestó: “Sé que la vida es mucho mejor sin drogas…El de las adicciones es un camino que termina con la muerte, internado o en cana”.

“Uno no es una persona libre que toma lo que quiere: es una persona no solo gobernada por las drogas, sino por cualquier deseo inmediato. Es un esclavo… Acá no hay punto medio o uno está comprometido con su vida o lo está con su muerte”.