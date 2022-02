Sabrina Rojas incendió las redes con una foto inesperada

En su mejor momento personal, Sabrina Rojas se muestra muy enamorada del Tucu López y hasta se habló de la posibilidad de la pareja en tener un hijo.

Lejos de los comentarios y sugerencias, los novios se muestran muy bien y también comparten un programa en la pantalla de América.

Recientemente, la mendocina negó estar conviviendo con su novio al asegurar: "A todos los portales amigos que están contando que Tucu se mudó a mi departamento de Beccar... Quiero aclararles que no es así, no tengo un departamento en ninguna parte. Yo vivo en Pilar con mis hijos hace cuatro años y nadie se mudó a la casa de nadie. No hay convivencia, nos quedamos a dormir en la casa de uno u otro cuando podemos. Nos organizamos así para disfrutar y estar juntos".

La ex mujer de Luciano Castro no perdió el tiempo y decidió sorprender a sus seguidores con dos fotos que dejaron a la vista su trabajado cuerpo.

Para disfrutar del sol, Rojas posó desde su jardín en bikini y luego, compartió una imagen en donde lució un top blanco que le quedaba de maravilla y dejaba a la vista un profundo escote.

Una vez más, Sabrina demostró ser una de las mujeres más bellas de Argentina a la que poco importan los comentarios y desde esa filosofía disfruta de la vida.