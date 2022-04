Brenda Asnicar se quitó la ropa y casi va presa

En medio de una importante gira mundial con su disco Bandida, Brenda Asnicar quedó en medio de un confuso episodio en Miami.

Según los medios internacionales, todo sucedió en un restaurante de South Beach y la información se conoció a través de la prensa.

Al parecer, la ex Patito Feo quiso sacar su chapa de famosa pero no todo es como en Argentina y eso habría complicado las cosas.

Fue en “Intrusos” (América) en donde detallaron que la cantante salió a comer con una amiga y solicitó una bebida con alcohol. Tal como está establecido, para consumir se debe presentar, según reglamentación estadounidense, una tarjeta de identificación.

Ante la ausencia de ésta comenzó un escándalo que tuvo repercusión internacional: “El tema es que Brenda se sentó en un restaurante con una amiga y pidió un cóctel. El mesero le pidió el documento y ella dijo '¿qué?, no lo tengo'. Entonces, el mesero le explicó que no le podía vender alcohol. '¿No me reconocen?', les dijo ella”, expresaron las panelistas junto con Laura Ubfal invitada al ciclo.

Luego la mujer dijo que Asnicar comenzó una discusión que fue creciendo de tal manera que intervino la policía: “‘Esto no es Argentina, esto es Estados Unidos, te tengo que pedir una identificación', le decía el mesero”, agregó la periodista.

“Su manager que llegó al lugar, le reiteró que no podían venderle alcohol. Finalmente, Brenda se calmó, entendió todo y tuvo suerte que no terminó presa", comentaron en el ciclo de espectáculos.

Por estos días y más calmada, Asnicar dejó Estados Unidos y desde Finlandia, la mediática posó casi desnuda desde la nieve para felicidad de sus fanáticos que no podían creer lo que veían.