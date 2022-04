Graciela Alfano plantó a Pallares y a Lussich en El Trece

Este año y con ganas de volver a la televisión, Graciela Alfano aceptó la propuesta del Trece de sumarse a "Socios del Espectáculo" el nuevo ciclo de los ex América, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Junto a reconocidas mediáticas y modelos, la rubia puso su estilo y belleza en las mañanas del canal del solcito, hasta hace unas horas cuando, sorpresivamente, decidió renunciar en vivo.

Consultado por lo sucedido, Rodrigo Lussich se refirió a la baja de Graciela en el programa "Mañanísima" de Carmen Barbieri: "Nosotros nos enteramos medio de sopetón porque había ido a contarlo al programa de Carmen; había hablado ayer con la gente del canal. La verdad es que nosotros no lo sabíamos, lo que se vio es lo que pasó al aire básicamente", comenzó diciendo el conductor.

Luego agregó: "Le preguntamos si quería decir algo porque de verdad se trabaja con total libertad, era medio raro ir a otro programa a decir que se iba y ¿nosotros hacíamos como si no pasaba nada? Era medio insólito...No es lo que uno prefiere que pase al aire, pero tampoco me parece el fin del mundo. Tampoco vamos a caretearla si nos pasa a nosotros mismos".

Aparentemente Alfano decidió dar un paso al costado argumentando situaciones de ninguneo y maltrato a lo que el uruguayo dijo: "Nunca hubo una intención de molestarla, incomodarla, maltratarla mucho menos; creo que se trivializa mucho la palabra maltrato para cosas que no tienen que ver con eso, todos sabemos hemos trabajado con maltratadores y sabemos lo que es laburar bajo maltrato. Puede pasar que una panelista o columnista, me ha pasado a mí, no pegue onda con un conductor, no sume lo que el programa necesita, es pan de todos los días, nos puede pasar a todos".

Por otra parte, el conductor anunció: "Yo no sabía que no estaba cómoda, no lo manifestó. Jugaba un poco con esto de jugar con Adrián (Pallares), cuando ella decía alguna cosa media brava sexualmente, decir 'bueno, Graciela', pero nunca desde un lugar de callarla, ni opacarla".

"Es Graciela Alfano, tiene una fuerza para todo lo que hace, para el bien y para el mal, sabe dónde pegar, donde ir, cómo decir. Tiene un oficio de la put* madre hasta para esto, no se va a ir inadvertida, si se quiere ir haciendo ruido lo puede hacer, si no quiere, también".

"Siempre la vi muy integrada, ella misma cuando entró al programa, me llamó por teléfono y me dijo 'yo quiero ser una más de las chicas y ser parte del juego que ustedes juegan'", contó Lussich quien cerró diciendo: "¿No se sintió cómoda? Bueno, tendrá sus motivos y habrá que escucharla, como a cualquier compañero. No me parece que haya habido ni un ninguneo, ni un maltrato, ni nada por el estilo. Me parece que hay que ser cuidadoso con las palabras; ¿puede ser que no haya habido la gran onda?, ¿puede ser que ella no se haya sentido cómoda? Sí, puede ser que, tal vez, en el día a día las cosas no fluyan como uno quiere, pero eso pasa todo el tiempo".