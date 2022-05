Silvina Escudero desafió al frío y tomó sol en corpiño

Más enamorada que nunca de su novio Federico, Silvina Escudero se mantiene activa en las redes sociales compartiendo contenido de moda, rutinas saludables y de su trabajado cuerpo.

La ex protagonista de "Sex Viví tu Experiencia", se dedica a su vida tranquila mientras arma su agenda para futuros trabajos de los que la morocha aún no salió a confirmar nada.

Amante del sol y el verano, Silvina no dudó en desafiar el otoño y durante el domingo, en medio de un paseo con su pareja y sus mascotas, se quitó el abrigo y dejó a la vista su profundo escote para felicidad de sus seguidores.

"Diferentes perspectivas ?? porque un cambio puede transformar todo en un instante. Y si, un loco bikini con pañuelo al cuello…pero aún me estoy recuperando de la gripe, y cómo dice mamá “tápate bien el cuello” , no me dijo nada del cuerpo, así que en bolainas, para no perder la costumbre ??????", cerró.