Envuelta en sábanas, Silvina Luna quedó eliminada del reality del Trece

Este lunes en la pantalla del Trece se vivió una noche especial en "El Hotel de los Famosos", el ciclo conducido por Pampita y el Chino Leunis en una nueva gala de eliminación.

En esta oportunidad, Silvina Luna debía competir contra Majo Martino con quien se vinculó amistosamente y competir entre ellas fue un momento complicado para las famosas.

Luego de imponerse contra Luna, Majo dijo: “Levantar la tarjeta y ver a mi amiga ahí fue una sensación contradictoria, me dio alegría, pero a la vez saber que se está yendo mi amiga…Es la primera vez que me pasa esto”, reconoció la panelista.

Por su parte Silvina comentó: “Quería realmente que se quede Majo, que tenga la oportunidad. Le dije que ahora empieza una nueva temporada, que no se tome nada personal, que crea en ella, que no se crea las cosas que le dicen, y que siga adelante que voy a estar apoyándola de afuera”.

“Gracias a ustedes, a la producción, a mis compañeros. Me reí mucho, que siempre es bienvenido en la vida, así que me voy con el corazón lleno, y me espera la vida hermosa que tengo afuera, mis amigos, mis afectos, mi casita”, agregó la actriz.

Ya instalada en su departamento y si bien el programa fue grabado meses atrás, Luna no dudó en relajarse y meterse en su cómoda casa luego de varias semanas durmiendo en camas cuchetas.

Con su piel brillosa luego de una larga ducha caliente, la ex Gran Hermano no dudó en subir la temperatura.