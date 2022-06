Video: las alocadas vacaciones de Úrsula Corberó en Ibiza

Luego de un año repleto de compromisos, Úrsula Corberó no dudó en tomarse unos días de vacaciones y lejos de su novio argentino, la actriz viajó a Ibiza con un grupo de amigo.

Instalados en una casa con piscina en el lujoso destino, la actriz de "La Casa de Papel", la morocha lució su colaless y se diviertió en un video en donde mostró la intimidad de sus vacaciones y la desordenada rutina.

La novia del Chino Darín eligió un bikini floreado para cuidarse del sol debajo de una sombrilla: "Ibiza, sus cosas y sus gentes preciosas ??", expresó la influencer y los seguidores no dudaron en dejar más de 800 mil "likes" y mensajes como: "Me he reído bien fuerte viéndolo en loooop. Tira pá la casa niña @ursulolita ??????????????", "Tokyo??????", "Por dios Úrsula??????", entre otros.