En cuero, Sol Pérez enfrentó el frío de invierno

Atenta a lo que quieren ver sus seguidores, Sol Pérez no deja de generar osado contenido en sus redes sociales.

Esta semana y en medio de una ola de frío en el país, la ex chica del tiempo, no dudó en elegir un sensual look para asistir al programa del Trece "Nosotros a la Mañana".

Con un top negro pequeñísimo, la influencer combinó con un pantalón de cuero ajustadísimo que mostró las curvas de la panelista.

Fiel a su cuerpo, Sol también compartió en sus redes un intenso entrenamiento en donde sus abdominales impactaron a los seguidores.