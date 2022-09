Expectativa contra realidad: Flor Vigna se quitó la ropa en las redes

Luego de ser elegida por Mau y Rick para abrir sus shows en el Luna Park, Flor Vigna disfruta de su carrera como cantante con el apoyo de sus afectos, sobre todo de su novio Luciano Castro.

La mediática también comparte con su ex, Nico Occhiato, la conducción de "El último pasajero", ciclo en donde, según rumores, la joven no la pasa para nada bien por las indirectas del ex Combate.

Atenta a sus compromisos comerciales, Flor también fue protagonista de una campaña de ropa interior y, fiel a su estilo divertido, realizó el "antes y el después" o "expectativa vs realidad", mostrando su cuerpo y belleza para felicidad de sus seguidores que festejan su gran momento.