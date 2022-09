Sin ropa interior, Lali Espósito participó del Festival de San Sebastián

Luego de no haber ganado con su cantante "La Voz Argentina" (Telefé), Lali Espósito anunció un nuevo show del "Disciplina Tour" en Vélez para marzo del 2023.

La también actriz también programó una presentación en España y a pocas horas de sorprender preparando un fernet en el programa "El Hormiguero" también participó del Festival de San Sebastián.

Como era de esperarse, la morocha eligió un look muy sensual para la ocasión y para no pasar desapercibida, usó un vestido cortísimo y transparente que dejó en evidencia que no usó ropa interior.

Antes de llegar a la gala, Espósito posó desde un balcón en donde su belleza conquistó a todos los presentes. Una vez llegada al evento, la prensa internaciones fotografió a la argentina que conquista con su simpatía y talento.