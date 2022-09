Sin ropa, Vicky Xipolitakis recibió a la primavera

Hace algunos días, Vicky Xipolitakis perdió el juicio por violencia de género que la rubia comenzó contra su ex marido y padre de su hijo, Javier Naselli.

Con absoluto hermetismo, la panelista de Telefé, se mantuvo callada hasta hace algunas horas cuando habló con el notero de "LAM" (América) y Mitre LIve y no se guardó nada.

La hermana de Stefi comenzó diciendo: "No me permiten hablar" y luego en sus historias de Instagram dejó un claro mensaje: "Ustedes no dejen de denunciar, nunca bajen los brazos, que a la larga siempre existe la Justicia... Una pena muy grande que la Jueza Karina Andrade nos haya dado la espalda. Lo más preocupante es que desprotege a mi hijo y sigue dándole impunidad a los violentos poderosos... Dios quiera que en la apelación se haga Justicia. Gracias a todos ustedes por el cariño".

Agradecida por la labor de sus abogados Walter Weisswein y Lorena Taffarel, la mediática ya comenzó a trabajar en los pasos a la apelación contra la medida tomada en su contra.

La llegada de la primavera encontró a la rubia más tranquila y, como no podía ser de otra forma, decidió compartir algunas sensuales fotos en su cuenta de Instagram.

Totalmente desnuda y cubierta con una larga cabellera, Vicky posó desde una llamativa escenografía "bajo el mar" dejando a la vista sus piernas e increíbles caderas.

Los fanáticos enloquecieron con el posteo y dejaron cientos de "likes" y mensajes de amor y admiración.