¿Embarazada? Fátima Florez y atraso que trajo cola

A menos de un día para las elecciones presidenciales, comenzó a correr el rumor de un nuevo embarazo en el mundo mediático.

En esta oportunidad, la señalada fue nada más ni nada menos que Fátima Florez, la reciente novia de Javier Milei, el polémico candidato por La Libertad Avanza.

Todo comenzó cuando el periodista Diego Estévez en "A la Tarde" (América) comentó: "¿Fátima Florez está embarazada?... Agenda absolutamente suspendida para hoy para Fátima. Tenía algunas notas pautadas, todo suspendido a la luz de lo que sucedió hoy a la mañana entre su abogada, Ana Rosenfeld, y Norberto Marcos que salió furibundo a contraatacar", comenzó diciendo el cronista.

Luego sumó al decir: "Está descompuesta, somatizando esta reacción que ella considera injusta por demás".

Estévez además reveló que la imitadora estaba con vómitos y, como era previsible, todo el estudio especuló con un posible embarazo, y aprovechando el momento Luis Ventura expresó: "Lo que dije la semana pasada es que el rumor que se venía es el embarazo. Si es cierto o no es otra historia".

Más datos

Marina Calabró tomó la nota de América sobre el tema y dijo: "Le escribí a la señora Fátima Florez, por supuesto. Me clavó el visto de una manera. El tema es que ella suspendió su agenda laboral, los compromisos, las conferencias de prensa. Bueno, me clavó el visto. Le escribí a Javier Milei y me dice, '¿Están locos?'", detalló Marina, desmintiendo la información que había circulado.

Posteriormente, cuando levantaron esta noticia en Intrusos (América TV), Ángel de Brito citó un tweet a través de su cuenta de Twitter y también desmintió la información con un contundente "falso".