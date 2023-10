La vida oculta y no conocida de Ángel de Brito

Siempre involucrado en varios escándalos mediáticos, Ángel de Brito difunde la información en su programa de espectáculos de América, "LAM" y las repercusiones se viralizan con extrema rapidez.

Ahora, en una entrevista invitado al programa de Mirtha Legrand, el mediático contó más detalle de su vida privada: "Tengo dos hermanas más chicas, mis papás por suerte están vivos, viví un tiempo en Caballito, en zona sur, en Temperley y en Lomas, y cuando empecé a trabajar, por comodidad, me vine a vivir a Palermo", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Soy profesor de inglés, ejercí un tiempo en la universidad y de forma privada, y después empecé a trabajar en la radio y la tele, y me quedé ahí", contó el también jurado del Bailando.

Vida privada

De Brito, en 2020 se refirió al resguardo que tiene sobre su intimidad y no dudó en aclarar: "Mi vida es la otra, la que no se ve. Fijate que ni siquiera digo 'vida privada'. Mi vida. Aprendí a no resignarla más. Veo, o veía, a mi familia cada domingo, como siempre. Busco momentos de silencio total, que me encantan. Me tiro al sol, a leer o a dormir. Veo series y películas españolas y soy fanático de los noticieros extranjeros".

"Desde hace veinte años, la curiosidad siempre apunta a lo que me sucede íntimamente. Y como dije en el inicio de esta charla, no estoy dispuesto a afectar a mi familia, que es muy grande, que nada tiene que ver con esto y hasta puede sufrir la exposición. Nadie sabe qué tal soy como amigo, pareja, hermano, hijo... Me divierte mucho mantener el misterio, esa osa indescifrable", afirmó Ángel de Brito.