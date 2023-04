“Los hombres me tienen miedo”: Camila Homs disfruta de su vida de soltera

Más plena que nunca y dedicada a sus compromisos laborales, Camila Homs disfruta de su soltería sin ninguna prisa por encontrar un nuevo amor.

La ex mujer de Rodrigo de Paul, llegó a un acuerdo por la tenencia de sus hijos con el campeón del mundo y decidió dedicarse a sí y a cumplir sus proyectos.

En una reciente entrevista, la también pastelera comentó que cree que los hombres le tienen miedo y esa situación les impide acercase. En el programa "Invencibles", el nuevo ciclo que conduce María Belén Ludueña por República Z (una serie de cinco entrevistas a distintas mujeres que dieron batalla, sortearon obstáculos y no se dejaron vencer en la vida), la modelo aseguró: “Siempre estoy rodeada de la gente que me hace bien, de mis hijos, de mis amigas, de mi familia, estoy muy contenta”.

Luego Homs, al referirse a los hombres sumó: "Yo les escribo cuando me gusta alguien, en todo tomo la iniciativa yo, porque si no, me quedo sola. Igual estoy en un momento de mi vida que la estoy pasando bien y disfrutando mi soledad, porque no estuve mucho tiempo sola. Pero no sé por qué los hombres me tienen miedo, capaz se le tiran más a las timidonas, pero, boluda... soy una más”.

De total white, la influencer posó en las redes sociales mostrándose sensual y empoderada como siempre.