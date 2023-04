Con escote infinito, Andrea Rincón festejó el estreno de ATAV 2

Este lunes y luego de varias postergaciones, El Trece estrenó la novela de producción nacional "ATAV 2" de la mano de Polka.

Con una historia basada en los hechos sucedidos a fines de los ´70 y los ´80, un gran elenco se lucirá siguiendo la historia comenzada en la primera parte de esta historia y protagonizada por Eugenia Suárez y Gonzalo Heredia.

Con motivo del primer día de su emisión, los actores festejaron el regreso de la "ficción nacional" y, para ello compartieron en sus redes momentos de felicidad y festejo.

Como no podía ser de otra manera, la ex Gran Hermano comenzó compartiendo fotos de su personaje vistiendo llamativos looks que ubican la escena en los años de comienzo de la democracia.

Más tarde, Rincón posó de negro con un vestido que mostró su belleza a través de un profundo escote que llamó la atención de sus fieles seguidores.