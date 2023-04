"Son hipócritas y basuras", Alfa calificó a sus ex compañeros de reality

Luego de casi un mes de la final de "Gran Hermano" (Telefé), uno de los participantes más polémicos del reality salió a hablar sin filtro de los "hermanitos" de la casa.

Fue Alfa, el jugador más longevo del certamen quien apuntó contra algunos de los participantes y dejó en claro su postura.

El amante de las bandanas aseguró que es su lista negra están Juan, Maxi, El Conejo, Coti y Juliana con quien no tuvo feeling.

En una entrevista con Leandro Saifir, integrante de "Estamos en una de República Z", le preguntó a Alfa: "Después de la casa de Gran Hermano, ¿vos tuviste conflicto con alguien o te llevás mal con alguno de los participantes?".

Sin demasiadas vueltas el jugador dijo: "Dentro de la casa de Gran Hermano se ve lo mismo que ves acá, en la oficina, en los colegios... Hay gente buena, gente sana, gente hipócrita, gente basura. Gente que vale la pena, gente que no sirve para nada".

"¿Quiénes?", consultó el periodista: "Con Romina, a pesar de tener discusiones y todo lo que tuvimos, me llevo bien. Tengo un cariño muy grande por ella, y ella por mí también. A Julita la adoro. Ella era simple y transparente, y sigue siendo la misma", señaló.

Luego Alfa agregó: "Camila es un petardo, no para. Pero nadie entendió mi relación con ella dentro de la casa. Si yo no la apoyaba, en 5 días se iba y a mí me dio pena porque no entró jodiendo a nadie".

Luego vino la peor parte acerca de los compañeros con los que el mediática no tuvo onda: "Cuando salí de la casa, se vieron las mismas personalidades que se vieron dentro de la casa. La gente hipócrita, mentirosa y trepadora".

Sobre Juan, Alfa no dudó en asegurar: "Con Juan no tuve un problema, Juan no existe. Él me invitó a pelear, pero es un tipo que no existe".