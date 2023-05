Glúteos mortales: el duro momento de Stefy Xipolitakis

Hace algunos días, el relato de Silvina Luna sobre su salud tras operarse con Aníbal Lotocki, reavivó la cruda realidad que viven todas las personas que pasaron por la clínica del médico denunciado.

Ahora, también Stefy Xipolitakis se sumó a la causa y relató su caso personal después de haberse sometido a una operación estética con el mismo cirujano, informó el portal Ciudad.

“Nos cambió la vida a todos, pero trato de poner alegría todos los días para poder llevar las cosas adelante. Yo sé que tengo algo que no pedí, es una bomba que me puede explotar”, comenzó diciendo la hermana de Vicky Xipolitakis al notero de "Intrusos".

“La enfermedad crónica que todas tenemos se llama asia, tenés dolores todo el tiempo. Yo me miro en los videos de música y me veo sentada con las piernas abiertas, porque si las cruzo me duele mucho la zona de los glúteos”, comentó la cantante.

“Yo ya no me hago mala sangre, estuve muy torturada todos estos años, ahora dejo que se ocupe mi abogado. Cuando decretaron el fallo me puse a llorar porque reconocieron lo que nos pasó, son pocos años con todas las vidas que arruinó”, dijo la griega sobre el momento que le toca vivir.

Mientras tanto, la influencer se dedica de lleno a la música, tal como lo demuestra en sus redes sociales y plataformas de música.

Muy sexy y con ropa que deja ver sus curvas, la mediática se mantiene lejos de los escándalos como en tiempos anteriores.