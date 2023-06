En top de encaje negro, Karina Jelinek confirmó su separación

Cada tarde, el programa "La Jaula de la Moda" cuenta con la presencia de Karina Jelinek quien, con su estilo, pone humor, comentarios y moda a la emisión del canal Ciudad.

Sin filtro, la morocha junto con un equipo de profesionales e influencers de moda, como Horacio Cabak, comparten una hora de tendencias y estilos.

En este contexto, la ex mujer de Leo Fariña confirmó que está nuevamente sola y alejada de quien fue su última pareja, Florencia Parise.

Primero fue un posteo en sus redes sociales cuando la modelo insinuó estar soltera luego de una relación complicada por los celos de su pareja.

“Estaba ahí en mi casa, tranquila, aburrida”, empezó diciendo Karina y luego agregó: “Me agarró un surmenage, como dice Yanina Latorre. Reconozco lo que hice mal, voy a borrar todo y me reinicié”, dijo, sobre sus publicaciones en redes sociales.

“Pocas personas, solamente las inteligentes, lo entienden. Las que no, lo siento”, deslizó misteriosa mientras Locho, que estaba como invitado lanzó: “Me parece que diciendo la palabra ‘surmenage’ que lo hace a uno quedar intelectual tapás lo feo que podés hacerle sentir a una persona. Aparte, una persona se puede sentir muy mal con esas publicaciones”.

“Pero si no sabés la historia de la otra persona, ¿por qué decís eso?”, señaló. “Yo estoy segura de por qué lo que hice. Estamos debatiendo lo que hice”, expresó.

“No hice sentir mal a nadie y sé lo que hice, pero como no me gusta hablar de mi vida privada, jugué con mis millones de seguidores que me apoyan y lo entienden”, cerró casi molesta.