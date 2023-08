Guerra de ´hermanitas´: Romina y Coti enfrentadas en la fiesta del Bailando

Entre los disímiles participantes del Bailando 2023, varios ex jugadores de Gran Hermano se sumaron al ciclo que promete brillos, bailes y escándalos.

Como no podía ser de otra manera, Romina Uhrig y Coti Romero no comenzaron con el pie derecho, así como continuando el enfrentamiento que comenzó en la "Casa más famosa del mundo".

Consultada por Ángel de Brito para LAM, quien además será jurado del ciclo, la ex diputada se refirió a la correntina al decir: “Me hicieron una nota en Intrusos donde me preguntaron si yo me llevaba bien con mis excompañeros. Yo respondí que con algunos me llevaba más y con otros, menos. Y justo estaba Coti y me preguntaron si la quería ir a saludar. Y como siempre, me quiso dejar como una mentirosa”, comenzó diciendo la entrevistada, sin filtro.

Luego Romina fue por más y agregó: “No sé qué le pasa. Todavía no arrancó el Bailando y ya arranca a pelear y a mentir. Es la más mentirosa de todas”, expresó Uhrig dejando a la vista la mala relación que la une a su ex compañera de juego.

“Yo no le creo nada de lo que dice. Yo no me callo la boca y cuando mienten, no me voy a callar”, cerró Romina abriendo un juego peligroso que Tinelli no dejará pasar en la pantalla de América.