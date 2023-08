Indignante: se filtraron audios de Aníbal Lotocki sobre la muerte de Caprarola

Luego de la muerte de Mariano Caprarola y el grave estado de Silvina Luna, todas las miradas están posadas en Aníbal Lotocki, el falso médico que operó a estos mediáticos y a más pacientes causándoles secuelas irreversibles para su salud.

Como si esto fuera poco, en las últimas horas se filtraron audios en los que el cirujano habló con un tal Gustavo sobre el fallecido asesor de moda.

“Está perfecto que no confíes en mí a pesar de que te dije que no tiene nada en los glúteos le vayas hacer una ecografía para que corrobores que no hay nada y está perfecto”, se escucha decir Lotocki en parte del material que difundieron en "LAM" (América).

“El tema de que esté deprimida y todo eso por lo que escucha en la tele, bueno, imagínate que es una cuestión que no puedo hacerme cargo, no sé. Yo sé que tiene depresión, que toma un montón de medicamentos, ahí que vos lo anexes o articules con esto es medio extraño”, comentó el falso profesional.

Para finalizar, se refirió al deceso de Caprarola: “No me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la tele, de un chico que se muere porque le cortaron una arteria o no sé qué le pasó, se desangró, no hablan de quien le hizo la mala praxis, hablan de alguien como yo, que lo operé hace 13 años y aparte no tengo ninguna denuncia de nada con este muchacho”, remarcó Lotocki.

“No me voy hacer cago de eso”, cerró Aníbal Lotocki sin reconocer su culpabilidad en el tema que tiene graves a varias personas por sus intervenciones quirúrgicas.