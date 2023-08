'Con la nena, no': la mamá de Julieta Poggio la defendió de Pepe Cibrián

Patricia Destefani, la mamá de Julieta Poggio la ex GH, le dedicó unas plabaras pr redxes sociales a Pepe Cibrián. Luego de que éste criticara a 'Juli', por que percibe que ella no está a la altura de la obra teatral que coprotagonizará con Betiana Blum.

A través de Instagram, Patricia manifestó: "Señor @pepecibrianc, con todo el respeto que me merece, Julieta se subió a un escenario por primera vez a los 8 años y lo hizo hasta entrar al reality. Puede una vez que la vea actuar gustarle o no su trabajo. Pero está hablando con desconocimiento, Y así como usted dice hablar como padre... yo le contesto como madre", cerró la mamá de la ex Gran Hermano.

Qué dijo Pepito Cibrián sobre 'Juli'

El actor, se expresó en redes de forma despectiva sobre Julieta Poggio y tuvo que salir a dar explicaciones. El artista hizo comentarios sobre una nota que dio la ex Gran Hermano y puso en tela de juicio, sobre el modo de expresarse siendo actriz.

Todo surgió, cuando Pepe Cibrián analizó la nota que Julieta Poggio le dio a Infobae, titulada "Lo que hizo en la casa de Gran Hermano que nadie vio, su debut sexual y otras 31 definiciones de Julieta Poggio". A través de sus redes, el director teatral expresó: "Hace unos días me preguntaron por una nota por Julieta Poggio, persona que desconozco, pero hoy leí en Infobae esta nota, no es culpa de ella, y a esta le respondo. ¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo y ustedes y todos los que hicimos y hacemos, ahora, qué hacemos?".

"¿Ella es nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que se dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles. Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? ¡Y son 31 definiciones! Si es así, terrible futuro y casi presente del teatro argentino. El que ‘aun’ sigue siendo nuestro", continuó Cibrian.

Y finalmente expresó lo siguiente: "Sus sueños, ¿dónde han ido? Su lucha, su coherencia, su leyenda, su herencia, su paso por el arte y la cultura. Ante esto, ¿qué pensarán? ¿Qué pensamos? ¿Pensamos? ¿O esto es culpa nuestra? No lo creo. Solo que pareciera ser, somos los últimos mohicanos".

Mas adelante, luego del revuelo que se generó en las redes, el actor hizo un descargo a través de dos videos. Cibrián intentó explicar y justificar sus dichos contra Poggio, atacando a los medios de comunicación por cómo la abordan cuando le hacen una entrevista: "No es responsabilidad de la persona que esto sucediera, pero yo defiendo 7 generaciones de actores, de mucha lucha por poder sobrevivir en esto, y la lucha de cualquier profesión es muy dura, y a través de eso uno solo puede perdurar. Entonces lo que leo y escucho no me parece coherente, no por la protagonista, pero sí por quienes generan que esto suceda" cerró el director teatral.