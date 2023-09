En rosa, vuelos y terrible escote, Romina Malaspina rompió la pista del Bailando

Esta semana, los famosos volvieron a la pista del "Bailando" (América) y, como siempre, además del baile los escándalos estuvieron a la orden del día.

Uno de los casos más recientes fue el de Romina Malaspina quien, antes de bailar cuartero, se trenzó con Ángel de Brito cuando ambos se echaron en cara un tema de las redes sociales.

La ex GH, con un look en rosa muy sensual, fue directo y preguntó al polémico jurado: "Ángel, una pregunta, ¿me desbloqueaste de Instagram?", dijo sin dudarlo.

Muy observador, el conductor respondió: "No, no te puedo desbloquear, no sé cómo hacerlo. Te bloqueé porque te bajaste del Cantando 2020, entonces de resentido, la bloqueé. Y después no encuentro para desbloquear", dijo sarcástico.

Romina fue por más: "Yo pensé que estabas enojado conmigo por otra cosa", dijo la participante. "No, es un chiste", aseguró el conductor.

"Desbloqueame que no te puedo seguir, dale", pidió la rubia para obtener del mediático: "Dale, dale, desbloqueada".

Días antes, Malaspina incendió su cuenta de Instagram al posar con lencería fina y encaje desde el sillón de su casa.