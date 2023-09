Más enamorada que nunca, Celeste Cid disfruta de su ´luna de miel´

Celeste Cid hace unos meses que no oculta su amor por Abril Sosa, el músico baterista de Catupecu Machu.

Desde mayo de este año, cuando se conocieron comenzaron una relación que, a los pocos meses comenzaron a blanquear en sus redes sociales.

La actriz es madre de André de 18 años fruto de su relación con Emmanuel Horvilleur y del pequeño Antón con Michel Noher.

Ahora, apostando nuevamente al amor, la actriz y el músico partieron de viaje y, con anillo de compromiso de por medio, disfrutaron de Italia con sorpresivas fotos en sus redes.

Muy enamorada, Cid explicó en su cuenta de Instagram: "Nos pasó que teníamos que hacer un viaje, y nos sacaron una foto, y al principio fue decir 'Ay, no qué garrón', pero después como que me liberé. Estamos juntos, nos queremos y lo pasamos bien, entonces no hay nada que ocultar".