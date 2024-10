"Soy el bastardo primogénito": habló el hijo extramatrimonial de Martín Demichelis

Hace algunos días, en LAM, Ángel de Brito y Yanina Latorre confirmaron en la pantalla de América, la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

Luego del shock sobre la información de la crisis de la pareja por una presunta infidelidad del ex DT de River, se conoció que Demichelis es padre de un joven tatuador que nació de una relación con una novia de la adolescencia.

Según trascendió, el ex deportista habría tomado conocimiento de la existencia del joven recién en 2023 e inmediatamente después de tener certeza de su paternidad, se habría hecho cargo.

El joven se llama Facundo Bono, es estudiante de arquitectura y dijeron en LAM que tendría contacto con la familia paterna e incluso con Evangelina y sus hijos.

A través de sus redes sociales, Facundo comento: "No uso twitter pero entiendo que acá está la posta de toda la historieta... así es que prefiero dar la cara por acá antes de darle de comer al periodismo que siempre resulta ser una ver... porque mienten, sacan de contexto y buscan el morbo más allá de la verdad", comenzó diciendo el tatuador con enojo.

"Sí, soy el fucking bastardo primogénito de Martín Demichelis. Desde 2012 que aparece la verdadera duda de mi identidad. Hasta noviembre de 2019 se me blanquea la verdad y todo empezó a aclarar. Aparece mi vieja, a la que amo profundamente, aunque toda la vida cargué con un inconsciente enojo muy grande por mentirme en la cara tanto tiempo mientras yo le pedía de rodillas saber la verdad”.

“A los pocos días que mi vieja me revela mi verdadera identidad, Martín se pone en contacto conmigo y empezamos a tener una relación a distancia por la pandemia. Después contacto con sus hermanas en relación de tías, después (vino) la aceptación de Eva, luego la llegada a Argentina a River, lo que nos facilitó tener contacto al menos casi una vez por mes; el que me hayan abierto las puertas para conocer al resto de la familia”.

En su relato, el joven contó que fue bien recibido por Evangelina y sus hermanos, pero negó haber viajado a México con ellos: "Dicen que hasta me invitaron a vivir con ellos en México... ojalá fuera real algo de eso. Tampoco es verdad que me pasaba dinero desde el 2012. La posta es que laburo desde que tengo 11 años porque en mi casa no había para los gustos... tengo muchos proyectos como artista, me considero alguien hiper soñador y creativo".

"Con Martin, hoy por hoy, está la mejor. No quiero tener que darle bola a los medios, ni envenenarme por todas las mentiras... odio al periodismo porque no les importa arruinar una familia entera por un chisme mal contado. Si hubiese querido, hubiera hecho todo muy diferente. Ni la plata ni la fama me importaron más que las cosas que salen del corazón y de todo lo humano que hay alrededor de esto".