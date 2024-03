Marcelo Tinelli, con un pie afuera de América

En la actualidad, la televisión argentina enfrenta una nueva crisis económica y esta realidad, preocupa a varias señales de televisión, sobre todo a América TV que viene transitando severos problemas laborales y directivos.

La emisora, en contrapunto con el gremio, cerró sus puertas un fin de semana y no salió ningún programa en vivo. Además, en los últimos días se dieron 29 despidos que se sumaron a los que ya se habían dando antes, informó Pronto.

TINELLI, COMPLICADO



SE QUEDARA, SIN PANTALLA.



Aseguran que Marcelo Tinelli tiene un futuro laboral complicado y se quedaría afuera de la televisión pic.twitter.com/hU4qWBEf9b — MARCELO FAVA (@MARCELOFAVAOK) March 23, 2024

Todos los perjudicados, señalan a Marcelo Tinelli a quien acusan de tener intenciones de irse de vacaciones y no dar la cara. El conductor está en México con Fede Hoppe, supuestamente por cuestiones laborales que tienen que ver con el reality de su vida, nada que ver con el canal de Daniel Vila.

Molestos

La primera en mostrar su enojo, fue Pamela David que no ocultó su malestar al aire. Uno que no se quedó callado y contó intimidades del problema, fue Jorge Rial que no tuvo reparos al referirse al encargado de la programación del canal.

El ex Intrusos aseguró que el Bailando gastaba 19 millones y que recaudada 6. Además. Por si esto fuera poco, el padre de Morena Rial aseguró que el mediático cobraba un sueldo millonario.

En el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares del Trece también especularon que el padre de Cande Tinelli dejaría el canal del cubo a menos de un año de su llegada.

“Hay altos cargos jerárquicos que dicen que no vuelven. Que lo dan por seguro. Y que incluso ya se lo comunicaron a otras primeras figuras del canal para decirles ‘contamos con ustedes’ porque Tinelli ya no va a estar más”, contó Adrián Pallares.

Según los comunicadores, por todo lo que se debía pagar generado por Marcelo Tinelli, se dieron los despidos masivos. América TV no está en condiciones de aguantar otro año igual desde lo económico.

Mariana Brey finalmente sumó: “Lo que me dan por seguro y como confirmado es que no va a estar en pantalla. Que a pesar de su deseo de salir al aire necesita una producción muy costosa y no es momento de hacerla cuando se está despidiendo gente y cuando hay muchos trabajadores a los que no se les aumenta el sueldo”.