Preocupa la salud de la cantante Belinda

Siempre muy activa y trabajando desde muy chica, Belinda sigue llenando salas y escenarios en distintas partes del mundo.

La artista mexicana-española ahora fue noticia, no por ninguna novedad artística, sino por un problema serio de salud.

La joven debió ser hospitalizada de urgencia antes de su show en Expo Feria Coatza en Veracruz, México, el cual fue suspendido de manera repentina, lo que generó preocupación entre su fandom.

"A todos los fans de Coatzacoalcos y público en general: lamentamos informarles que Belinda no podrá presentarse en el concierto programado para el día viernes 22 de marzo en la Expo Feria Coatza. Debido a un problema de salud, por indicaciones de su médico, tuvo que ser hospitalizada", aseguraron desde la organización.

La misma Belinda, para llevar tranquilidad a sus fanáticos usó su cuenta de Instagram y expresó: "La salud siempre tiene que ser lo más importante", escribió desde el hospital.

"A todos los que me están preguntando y mandando mensajitos de apoyo, muchas gracias. Estos meses he trabajado muchísimo sin parar, estoy terminando mi disco y al mismo tiempo haciendo una serie que requiere muchísimo trabajo y disciplina, a veces dejamos los temas de salud para después y esto fue lo que me causó este colapso", explicó.

Luego, la artista finalizó: "Los amo mucho y espero recuperarme pronto para seguir con mis compromisos", cerró.