Indignada, Nicole Neumann realizó un descargo insólito en las redes

Hace algunos días, se conoció la noticia del nacimiento de Cruz, hijo de Nicole Neumann y José Manuel Urcera. A través de fotos y videos, la modelo compartió los primeros momentos del bebé y se mostró muy bien y recuperada.

Fue tal el bienestar de la ex de Fabián Cubero, que compartió un video desde la clínica en donde mostró un impresionante maquillaje y esta acción despertó las críticas de los usuarios de las redes sociales.

uD83DuDCA3NO LA DEJÓ PASAR

Nicole Neumann no aguantó las críticas que hicieron después de que saliera producida y maquillada apenas dio a luz a su hijo, y se puso muy filosauD83DuDD25



¿Vos qué opinás de sus dichos?#nicoleneumann #embarazo #maquillaje #enojo pic.twitter.com/aQBFo1WAzs — Paparazzi (@PaparazziRevis) June 25, 2024

Molesta con los comentarios que recibió el posteo, Neumann explicó: "Hace mucho que no aparezco, por razones obvias pero estuve leyendo cosas. Me da mucha gracia, la verdad. Mujeres que ni tienen idea de la realidad del otro pero están ahí al pie del cañón para tirar mala onda, decir un comentario desagradable sobre algo que ni saben cómo pasó, por qué, cuál es la interna", comenzó diciendo.

"Veníamos hablando con mi amiga Luli de la Vega, maquilladora, de que veía a todas salir espléndidas de las clínicas. Le digo 'nunca pasé salir así del alta de mis hijas'", siguió la rubia y agregó: "Me dice 'quiero ir a conocer a Cruz', le digo 'venite y traete unas cositas y hacemos lo que dijimos siempre, salir divinas'", contó la modelo sobre la reunión que tuvieron con su íntima amiga.

Luego siguió: "Me divertía después de estar tres días encerrada, tengo la panza hinchada, me duele la cicatriz. ¿Voy a mostrar eso? No, son intimidades mías, de mi marido y de mi bebé... Además, Cruz había tomado ya la teta, me vestí, salí, nos vinimos a casa, me hice la foto de llegada para tener de recuerdo y ¡chau maquillaje, me clavé la joguineta, la remera, el corpiño para amamantar!".

"Me llama la atención las ganas de criticar a alguien que no conocés... si no te parezco real, o no te gusta mi realidad, no me sigas! Yo no le pago a nadie para que me siga, podés no mirarme... que al pepe o vida vacía para estar juzgando algo que no tenés ni idea", cerró molesta para dar fin a los mensajes de los haters.