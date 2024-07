Nueva boda entre dos ex participante de Gran Hermano

Este jueves y concretando el sueños de varios de los seguidores de Furia de Gran Hermano, se llevó a cabo la falsa boda "Furicha" con su ex compañero Lisandro.

Invitados al ciclo de Gastón Trezeguet "Se picó" y con la presencia de Laura Ubfal, otra de las fanáticas del juego de la doble de riesgo, la pareja dio el sí ante casi 10 mil vistas en vivo y en directo.

alguien puede pensar en @vichemma que no pudo ver este momento EN VIVO, el es una furicha mass...#GranFuria



BODA FURICHA EN SE PICOpic.twitter.com/djEIn8uw4L — sal areh??°? (@furiascrew) July 11, 2024

Luego de las bodas dentro del juego entre Bautista, Denise, Nicolás, Flor, Emma y Darío, ahora se realizó la unión más esperada del juego de amor y odio entre los atractivos participantes.

En esta unión simbólica vía streaming, Juliana y Lisandro compartieron emotivas palabras sobre su experiencia en el reality y su relación actual.

Licha expresó su gratitud y dejó en claro el cariño que siente hacia Furia: "El momento que yo me llevé bien con Furia para mí fue de los más graciosos que tuve dentro de la casa. Yo creo que este GH no hubiese estado a la altura de lo que fue sin ella. Fue la gran protagonista, pese a quien le pese. Esa relación amor odio que tuvimos dentro de la casa fue real y afuera yo creo que vamos a ser grandes amigos. Gracias por destruirme psicológicamente en el juego", comentó divertido.

es lo mas lindo del mundo pic.twitter.com/zWOmDKzohD — panchi (furia's daughter) (@stoessfuriosa) July 11, 2024

Luego, al turno de Juliana, ella reveló un lado más sentimental y reflexivo: "A penas abrí las puertas de la casa lo primero que vi fue la sonrisa de Licha y cuanto me fui también. Lo único que me importa es verlo feliz, así que gracias por esta boda. Ven algo entre nosotros que yo no veo y me equivoqué. Te eliminé".

JAJAJAJAJA LISANDRO GRITANDOME Q AGARRE EL RAMO pic.twitter.com/Wj1GCVnDgQ — panchi (furia's daughter) (@stoessfuriosa) July 11, 2024

Además, entre risas, Juliana agregó: "Me enamoré de otro pelot*** y en realidad era por acá". "Creo que tenés un talento zarpado y en lo que quieras hacer te va a ir muy bien", concluyó el ex participante.

El juego amoroso terminó con un pico que todos celebraron en vivo y en las redes sociales.