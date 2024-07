Otra ex Gran Hermano se quitó la ropa para Divas Play

Tal como lo hizo hace días, Catalina Gorostidi debutó en Divas Play, el sitio para adultos que tiene entre sus filas a famosas como Wanda Nara, Barby Silenzi, Adabel Guerrero, entre otras.

Con muy buenos ingresos económicos en dólares, ahora le llegó el turno a Agostina Spinelli quien no dudó en posar muy sensual y enloquecer a su fandom.

“Siempre me encantaron las fotos sensuales, de hecho, antes de entrar a GH hacia fotos en lencería y amaba. En Divas puedo mezclar esa pasión entre las mujeres más lindas y exitosas del país y me encanta. No pienso mucho en lo que viene, sé que va a ser excelente”, aseguró la ex participante del reality de Telefe.

Según trascendidos, estas dos "hermanitas" no serían las únicas que tendrán sus osadas galerías en este reconocido sitio erótico.