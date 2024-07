Muy sensual, Anya Taylor posó en portaligas

Anya Taylor es, sin dudas, una de las actrices más reconocidas en el mundo de Hollywood por sus trabajos de sus últimos años. Con papeles protagónicos en series y películas como Gambito de Dama, Fragmentado, El hombre del norte, Emma, Furiosa: de la saga Mad Max, la joven se instala entre los actores que más cotiza en el cine internacional.

Durante la promoción de Furiosa, la artista se refirió a su amor por Argentina al decir: "Nací en Miami, pero nos mudamos inmediatamente a Argentina, donde todavía vive la mayor parte de mi familia, y estuve allí hasta los seis años", comentó.

Amante de los alfajores argentinos, Taylor aseguró que le encantaría trabajar con Ricardo Darín: "Me encantaría, estoy esperando. Yo trabajo mucho, pero todavía no tuve oportunidad y me muero de ganas".

Moda jugada

En estos días y convocada por la reconocida marca internacional Dior, Anya eligió un look especial para la elegante presentación.

El importante evento de moda, también contó con la presencia de Jennifer Lawrence, la británica Anabelle Wallis, Minnie Driver, entre otras personalidades del cine mundial.

El evento, realizado en Castillo Perthshire de Escocia, fue el sitio en donde la actriz eligió usar un minishort y una polera de color negra. A estas prendas, Anya sumó medias con un efecto de portaligas, botas acharoladas y un blazer de color gris.

Como era de esperar, la actriz fue quien llamó más la atención del evento, por la osadía del outfit y la belleza natural que la caracteriza.