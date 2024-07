El extraño accidente de Marcelo Polino con un masajeador

En las últimas horas, el nombre de Marcelo Polino comenzó a circular en las redes sociales por ser el protagonista de un accidente doméstico.

La información fue ampliada por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live quien aseguró: “Quiero contarles a todos que nuestro compañero de la radio ha tenido un accidente doméstico en los últimos días, es terrible lo que le ocurrió”, comenzó diciendo el cronista.

Luego sumó: “Ahora te voy a poner al aire la palabra del mismísimo Marcelo que cuenta todo el detalle, la pasó mal y se encuentra en pleno proceso de recuperación. Todo sucedió cuando estaba en su gimnasio y se puso un masajeador que terminó lesionándolo”, añadió.

De inmediato, Polino salió al aire y sumó información al relato de Juan: “Te cuento de mi lesión en el tobillo. Tengo la misma lesión que Messi. En mi casa tengo un gimnasio y comencé a entrenar y hacía mucho que no hacía piernas, entonces hice cuádriceps. Dije: ‘Me voy a poner un masajeador que tengo’. Me lo había regalado Telefe para no estar contracturado".

"Este masajeador me lo puse en los pies a ver qué sensación tengo y lo dejé quince veinte minutos y me empezó a molestar y, al otro día, me levanté y no podía caminar, se me había hinchado el pie y me dolía un montón”, sumó el periodista.

Para cerrar Polino aseguró: “El doctor Furman me revisó y me mandó a hacer una resonancia y tengo una distensión de ligamentos y estoy ahora con rehabilitación y bota con hielo”.