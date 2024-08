Cuál es el negocio secreto entre Fabiola Yáñez y Sandra Borghi

La denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández sobre violencia de género variadas repercusiones en varios ámbitos tanto nacionales como internacionales.

En medio de las escandalosas declaraciones de la ex primera dama, que expusieron los tratos de Fernández, no solo fue la violencia sino además quedaron a la vista las infidelidades del ex primer mandatario.

Miren, el marido de Sandra Borghi está produciendo una mini serie, con la vida y tragedia de Fabiola Yáñez.

Canal 13 y TN están 24X7, promocionando la tragedia de ésta ventajista, oportunista y víctima de un enorme pelotudo de mierda.

Todo un negocio de unos pocos. pic.twitter.com/QK08CFARdk — Madness (@DrFreedomARG) August 12, 2024

Pero más allá de estas noticias, un documental sobre Yáñez promete seguir desenmascarando las actividades del funcionario. La historia tendrá 6 capítulos y fue producido en España.

Así qué el director del documental de Fiambrola sería el marido de Sandra Borghi?...Baia Baia. — Marianella Costas (@MarianellaCost2) August 10, 2024

"Fabiola, la verdad", es el título de la historia de la que tuvo la primicia la periodista Sandra Borghi. La cronista tuvo un encuentro secreto con Yáñez y se enteró de todos los detalles.

Vinculadas

Pero la periodista de TN, no sólo fue quien tuvo la primicia, sino que además y según informaciones de Infobae, existió un acuerdo que las mujeres cerraron en torno a este documental a punto de estrenarse.

Como es eso que el marido de Sandra Borghi es el productor del documental de Fabiola? https://t.co/WcAbM1lJyF — Vintage Reciclado (@VintageReciclad) August 9, 2024

Al parecer, el marido de la periodista Fernando Cassanello, es la persona que está detrás de Real Media SRL, la productora que llevó adelante toda la filmación y motivo por el cual Borghi tuvo la exclusiva.