Madre al fin: Lizy Tagliani tendrá la custodia de un niño

Finalmente y luego de desearlo por años, Lizy Tagliani está muy cerca de convertirse en madre. En las últimas horas, un enigmático de un programa de El Nueve, confirmó que la conductora de Morfi cumplió el deseo de adoptar.

Durante el programa de Denise Dumas, Santiago Riva Roy aseguró que la mediática y su esposo Sebastián Nebot, obtuvieron de la Justicia la custodia de un niño.

“Ya está en la casa y creo que ella lo está terminando de digerir en este tiempo”, comentó el panelista quien luego agregó: “Ella tiene la guarda definitiva en el juicio de adopción, que es el cuarto y último paso, pero como va a salir bien, va a quedar la familia conformada”, dijo Roy y aseguró que “está autorizado a contarlo”.

“Pensaron que la adopción iba a durar muchos años y por suerte la burocracia no estuvo presente, y obtuvieron la guarda de este nene. Falta la adopción definitiva”.

Lizy Tagliani y su esposo adoptaron un hijo , están en estapa de vinculación

Hace algunos meses y durante una entrevista en la TV Pública, la actriz comentó: “Nosotros estamos en la lista de adopción así que Dios quiera que se dé pronto, pero estamos muy contentos y muy felices porque sabemos que ya estamos bien encaminados”.

lo genuinamente FELIZ q me hace saber q lizy tagliani va a ser madre, ese nene no sabe pero va a tener de mamá a la mujer más graciosa de este país



“Hay algo que me dijo la jueza, que no sé si hago bien en decirlo, pero cuando tuvimos una reunión, ella me dijo ‘Nosotros no les buscamos hijos a las familias, les buscamos familias a niños’, y es totalmente diferente la perspectiva y mucho más buena para el niño”.