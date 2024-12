Ángel de Brito confirmó una nueva baja en LAM

El programa LAM (América), conducido por Ángel de Brito, atraviesa una etapa de transformaciones significativas de cara al 2025. Este martes 17 de diciembre, el conductor anunció una nueva baja en el equipo: Alejandro Castelo, cronista del ciclo, no continuará en el programa el próximo año.

"Le quiero mandar un beso muy grande a nuestro cronista Ale Castelo, que nos abandona. Se va a otro programa. Te mando un beso desde acá, lo mejor en el nuevo trabajo", expresó De Brito, quien no brindó detalles sobre el destino profesional del notero, pero dejó en claro que su salida está vinculada a un nuevo desafío laboral.

La partida de Castelo se suma a otras modificaciones recientes en el programa. En septiembre, el ciclo también perdió a Santiago Sposato, otro cronista. En ese caso, De Brito fue directo sobre los motivos de su salida en su segmento Ángel responde: "No trabajaba. Lo hablamos con él y le dije: 'No quiero que trabajes así, porque no estás trabajando como yo quiero para LAM'. Y lo saqué de aire". Según explicó, Sposato no cumplía con las responsabilidades esperadas, lo que derivó en su desvinculación.

Actualmente, el cronista principal del programa es Rodrigo Bar, quien llegó desde Socios del espectáculo (El Trece) y se ha destacado no solo en pantalla, sino también en redes sociales, donde genera contenido viral relacionado con las noticias más relevantes del mundo del espectáculo.

Las panelistas confirmadas

Ángel de Brito aprovechó su interacción habitual con los seguidores en Instagram para revelar quiénes serán las panelistas de LAM el próximo año. "Yanina Latorre, Marcela Feudale, Cinthia Fernández, Ximena Capristo, Julieta Argenta y Matilda Blanco. Confirmadas y habrá más novedades", respondió el conductor.

Entre las ausencias más destacadas figuran Marixa Balli y Fernanda Iglesias. Mientras Balli aceptó participar como panelista rotativa, Iglesias renunció definitivamente en los últimos días. Además, Nazarena Vélez dejó el programa recientemente para enfocarse en la temporada teatral en Córdoba, siendo reemplazada por Ximena Capristo.

Cinthia Fernández tendrá participación parcial en el ciclo, asistiendo dos veces por semana, y Julieta Argenta cubrirá las ausencias de Yanina Latorre durante sus vacaciones. Estas decisiones apuntan a conformar un panel dinámico y rotativo que se ajuste a los desafíos del nuevo año.

Con estos cambios, LAM se prepara para seguir liderando en el terreno del espectáculo y la farándula, aunque los movimientos dentro del equipo han generado sorpresa y expectativas entre sus seguidores.