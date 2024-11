Cami Homs respondió los dichos de Lizy Tagliani en el programa de Susana Giménez

Este fin de semana, en el programa de Susana Giménez, el escándalo menos pensando comenzó a gestarse entre Lizy Tagliani y Cami Homs.

Las mediáticas fueron invitadas, junto a sus parejas, para concursar por varios millones de pesos y un viaje a la Riviera Maya en el segmento “Mi pareja puede”. También fueron parte del juego Mica Viciconte y Fabián Cubero.

Allí, la ex de Rodrigo de Paul, junto con su pareja José Sosa, se coronaron ganadores para indignación de Lizy Tagliani quien lanzó terribles frases contra la participante de Bake Off como “cornuda”, “Aguante Tini”, “gato”.

Luego de que se viralizaran las imágenes en redes y un descargo poco creíble de Tagliani en su programa de radio de la Pop, Homs se expresó sobre lo sucedido.

"Ayer me la mandé. Todo es horrible lo que hice, le pido muchas disculpas, está en todo su derecho de no aceptarlas. Más allá del cagadón horrible, irrespetuoso, maleducado, lo que más me da pena es que me parece que ella no se dio cuenta. Me dio mucha vergüenza ser así con ella, que ha sido amorosa, que no la conozco. Lo que más bronca me da es que tengo 54 años, ¿cómo no me di cuenta al instante de todas las barbaridades que le dije? Me apena haberme dado cuenta 20 minutos después”, expresó la conductora de Morfi sin lograr que la audiencia le crea.

Ahora, Cami Homs, no se dejó entristecer por los comentarios de la mediática y, luego de salir de Telefé, festejó junto a su novio y se tomó fotos en un estacionamiento subterráneo: “Qué equipo” expresó y, para terminar lanzó: "Los que ganan festejan como quieren”.

Apoyando a Cami, Vica Viciconte comentó: "Fue incómodo, no estuvo bueno. Pero lo tiene que salir a hablar Cami. Yo creo que Lizy no se dio cuenta porque había mucho griterío porque justo Cami había ganado", manifestó la actual pareja de Fabián Cubero.

“Los que estaban detrás de cámara, si vieron la situación". "Yo escuché algunas cositas al comienzo y el final no lo escuché", aclaró la rubia y cerró diciendo: "Si escuché lo de botinera y que también me involucró a mí. Así que, ya ahí...fue incómodo, no estuvo bueno. Si yo hubiese escuchado, con una mano en el corazón, hubiera frenado todo. Me parece que no hay necesidad".

Por su parte, la madre de Homs también se refirió a lo sucedido y dijo: “Yo estaba viendo el programa con Fran y con Bauti y la verdad es que con los gritos de los nenes, la emoción de cuando ganó Cami y demás, no escuché nada”, aseguró y agregó: “Incluso, cuando Cami llegó a la noche, le dije ‘qué bueno que lo ganaron, pero me hubiese gustado que lo gane Lizy porque tiene buena onda’. Y hoy a la mañana dije ‘qué suerte que no lo ganó’”, cerró.