El Kun Agüero presentó a su hija en el programa de Susana Giménez

Este domingo y como desde hace un par de meses, Susana Giménez conquistó la pantalla de Telefe con su programa de premios, encuentros y música.

Tal como estaba anunciado, la diva de los teléfonos, además de regalar millones de pesos, recibió en su living al Kun Agüero, sus hijos y su pareja Sofía Calzetti. Como no podía ser de otra manera, esta visita fue la ocasión perfecta para presentar a la pequeña Olivia, de apenas dos meses y a Benjamín, el hijo que el ex jugador tuvo con Gianinna Maradona.

La charla fue divertida, amena, hablaron de varios temas, como Maradona, su vida, sus proyectos y el streaming.

Luego, y junto con el invitado, un partido de truco se completó con la presencia de Ricardo Darín y Pablo Lescano, que jugaron con la conductora y el influencer respectivamente que ganaron la partida.

Por si esto fuera poco, la noche también se completó con el juego “Mi pareja puede” del que participaron El Polaco con Barby Silenzi, Sol Pérez con Guido Mazzoni y Diego 'Peque' Schwartzman con Eugenia de Martino. Estos últimos se llevaron el gran premio en una competencia en donde existieron algunos problemas de utilería y roturas de elementos que molestaron a la conductora.

Rating

El renovado ciclo de Susana Giménez es una de las grandes apuestas de Telefe, pero más allá de lo que parece haber sido un acierto, los números de rating no se terminan de nivelar y esto preocupa a las autoridades del canal de las pelotas por cifras de audiencia que no terminan de consolidarse y que parecen ir en picada. Con menos de 10 puntos, el ciclo no deja de ser de lo más visto en el prime time de la TV abierta argentina.