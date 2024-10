Este lunes, en “Bake Off”, Nacho Elizalde quedó afuera del ciclo de Telefe por tres pruebas de preparación italiana que no convencieron al jurado.

Con la presencia de Donato de Santis, en reemplazo de Damián Betular, los participantes dieron todo en sus versiones de pizza, tiramisú y panacota.

Cabeza a cabeza con Cande Molfese, el mediático se despidió de sus compañeros por decisión de Maru Botana, Donato de Santis y Christophe Krywonis.

"Me voy... esto triste, pero la pasé muy bien. Estoy muy contento con esta experiencia", comenzó diciendo Elizalde. "El resultado para mí fue justo. Yo siento que cocino bien, pero acá .el nivel es muy alto. Y te confundís un día y te vas".

"Todos acá me dieron su cariño. Gracias a todos. Aprendí mucho y me voy con eso. El paso por Bake Off fue muy feliz y no me lo olvido más. Me voy feliz", siguió.

"Y si vuelvo, vuelvo con todo", aseguró Nacho ya pensando en la instancia de repechaje que tiene prevista el programa.

Quiénes quedan en carrera

Hasta el momento, los famosos que quedan en competencia son: Verónica Lozano (conductora), Eliana Guercio (actriz y panelista) Cande Molfese (actriz, cantante, bailarina e influencer), Damián De Santo (actor), Callejero Fino (cantante de RKT) y Mariano Iúdica (conductor).

Los eliminados, desde el comienzo de la competencia son: Karina Jelinek, Javier Calamaro, Gastón Edul, Marcos Milinkovic, Ángela Leiva, Andrea del Boca, Cami Homs y Nacho Elizalde.

Quien resulte ganador del ciclo de formato internacional se llevará un premio de 30 millones de pesos.