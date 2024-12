En las últimas horas, Elton John sorprendió al público al confirmar que ha perdido la visión, una situación que afecta significativamente su vida personal y artística.

Todo ocurrió durante una entrevista con Robin Roberts para ABC News, en el marco de la promoción de su documental Elton John: Never Too Late, el cantante británico explicó la gravedad de su problema ocular, que comenzó en septiembre con una infección en uno de sus ojos contraída en Francia.

"He perdido la visión en mi ojo derecho. Hace meses que no veo. Y el ojo izquierdo no está muy bien", confesó el músico, visiblemente afectado. Aunque sus médicos trabajan para encontrar una solución, Elton admitió sentirse desanimado: "No puedo ver nada. No puedo leer nada. No puedo mirar nada".

Este problema también impacta en su carrera musical. Al referirse a su nuevo disco, John expresó dudas sobre cómo continuar: "Puedo dar una entrevista, pero ingresar a un estudio y grabar… no sé. No puedo leer una letra".

El pasado domingo, durante el estreno de su musical The Devil Wears Prada, Elton compartió con el público su limitación visual: "Tuve problemas, he perdido la vista. No pude ver realmente la performance, pero la disfruté. Amo oírlo, sonó muy bien".

A pesar de los desafíos, Elton John sigue demostrando su pasión y resiliencia, mientras lucha por adaptarse a esta nueva etapa de su vida.